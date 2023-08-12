Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Metro Mutasi Wakapolres hingga Kapolsek, Berikut Daftar Lengkapnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:45 WIB
Kapolda Metro Mutasi Wakapolres hingga Kapolsek, Berikut Daftar Lengkapnya
Kapolda Metro Irjen Karyoto (Foto: Antara)




JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto melakukan rotasi terhadap sejumlah jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun jabatan yang dimutasi yakni Wakapolres, Kapolsek hingga Kasatresnarkoba.

Rotasi itu pun tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya bernomor ST/327/VII/KEP./2023, ST/328/VIIVKEP./2023 dan ST/329/VIl/KEP./2023 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Langgeng Purnomo tertanggal 11 Agustus 2023.

Adapun daftar lengkap rotasi yang dilakukan Kapolda Irjen Karyoto:

Wakapolres

1. Wakapolres Tangerang Selatan Kompol Yudi Permadi diangkat sebagai PS Kasat Resnakoba Polres Metro Jakarta Timur. Posisinya digantikan oleh Kompol Rizkyadi Saputro.

2. Wakapolres Kepulauan Seribu Kompol Jajang Sukendar diangkat sebagai Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Posisinya digantikan Kompol Zaroki Saputra.

Kapolsek

1. Kapolsek Neglasari Polres Metro Tangerang Kota Kompol Purwadi diangkat sebagai Kabagren Metro Tangerang Selatan. Jabatan sebelumnya digantikan oleh AKP Dikie Wahyudi.

2. Kapolsek Cisauk Polres Tangerang Selatan AKP James Herizanto diangkat sebagai Pama Polres Tangerang Selatan. Jabatannya kini digantikan AKP Dhady Arsya.

3. Kapolsek Metro Menteng AKBP Samian diangkat sebagai Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan oleh Kompol Irwandhy Idrus yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

4. Kapolsek Mampang Jakarta Selatan Kompol Mashuri diangkat sebagai Penyidik Madya 4 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan Kompol David Yunior Kanitero.

5. Kapolsek Cempaka Putih Kompol Bernard Bachtera diangkat sebagai Kasat Lantas Polres Bandara Soetta. Posisinya digantikan Kompol Dimas Aditya.

6. Kapolsek Pondok Aren Tangerang Selatan Kompol Endy Mahandika diangkat sebagai PS Kabag Ops Polres Metro Tangerang Kota. Jabatannya digantikan Kompol Bambang Askar.

7. Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang diangkat sebagai Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Posisinya kini digantikan Kompol Sutrisno.

8. Kapolsek Cikarang Barat Kompol Sutrisno diangkat sebagai Kapolsek Cengkareng. Posisinya digantikan AKP Rusnawati.

9. Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Chaled Thayib diangkat sebagai Kanit 1 Subdit 6 Ditintelkam Polda Metro Jaya. Jabatannya digantikan Kompol Rudy Wiransyah.

10. Kapolsek Johar Baru Kompol Rudy Wiransyah sebagai Kapolsek Cikarang Selatan. Jabatannya kini digantikan Kompol Ubaidillah.

Halaman:
1 2 3
      
