Kebakaran di Kawasan Pengasinan Ikan Muara Angke Diduga Akibat Korsleting Listrik

JAKARTA - Sekitar belasan rumah semi permanen terpantau rata dengan tanah akibat peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di kawasan pengasinan ikan, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (12/8/2023) Siang.

Perwira Piket Suku Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara Sugiman mengatakan, pihaknya menerima informasi kebakaran pada pukul 10.30 WIB dan mengerahkan puluhan unit.

"Kita terima informasi jaya 65 jadi pukul 10.30. Kita langsung berangkatkan unit yang dekat. Sementara yang dikerahkan ada 23 unit dan ada bantuan dari Jakarta barat 4 unit," Kata Sugiman di lokasi.

Menurut Sugiman, dalam kebakaran ini pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Diketahui, rumah yang terkena imbas dari kebakaran sekitar belasan rumah dan masih dalam pendataan.

"Korban jiwa sementara tidak ada. Untuk rumah yang terkena cukup banyak ada belasan. Karena ini rumah petakan untuk pengasinan ikan. Jumlahnya masih tahap pendataan. (Penyebab) sementara dari kosleting listrik," katanya.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di Jalan Pengasinan RT 09, RW 11 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah rumah semi permanen terbakar pada Sabtu 12 Agustus 2023 siang.