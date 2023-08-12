Duh! Diduga Depresi, Pria Mengurung Diri di Kamar Mandi Graha Wartawan Cibinong

Damkar evakuasi orang diduga depresi di Graha Wartawan Cibinong (Foto: Putra R)

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi pria dari Graha Wartawan Cibinong, Kabupaten Bogor. Pria tersebut diduga depresi mengurung diri di kamar mandi.

Kepala Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB. Awalnya, pegawai Graha Wartawan mendapati orang yang tidak dikenal langsung masuk ke dalam kantor.

"Orang itu mengurung diri di kamar mandi," kata Asan dalam keterangannya, Sabtu (12/8/2023).

Mendapat laporan tersebut, tim Rescue Damkar bergegas menuju lokasi kejadian. Di lokasi, petugas berusaha membujuk agar pria yang diketahui berinisial PS (30) untuk keluar dari kamar mandi.

"Setelah kami coba dalami orang tersebut mengalami depresi," ujarnya.

Setelah 2 jam bernegosiasi, akhirnya pria tersebut keluar dari kamar mandi. Selanjutnya, PS diserahkan petugas Damkar ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

"Kami serahkan kepada instansi terkait Dinas Sosial untuk diawa kembali ke keluarganya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )