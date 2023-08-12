Viral Aksi Bejat Pria Berkeliaran Pegang Tubuh Anak SD di Jaktim, Polisi Telusuri

JAKARTA - Aksi bejat seorang pria di wilayah Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SD.

Dalam tayangan yang beredar pelaku mengincar anak SD yang tengah duduk sendiri. Dalam aksinya pelaku mencoba memegangi tubuh anak-anak.

Bahkan pelaku terlihat cuek melakukan aksinya di tempat umum. Pelaku juga terus melakukan pelecehan seksual meskipun korban sudah menepis perbuatannya.

Rekaman lainnya juga memperlihatkan pelaku yang diduga sosok yang sama. Aksinya kini dilakukan di jalan-jalan utama. Adapun targetnya tetap seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SD.

Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu-ibu yang sudah melihat gerak-gerik pelaku. Ibu itu pun terlihat langsung menegur pelaku ketika mendekati anak di bawah usia.

Dikonfirmasi mengenai kejadian ini, Kanit Reskrim Polsek Jatinegara AKP Ibnu Chairul memastikan bahwa pihaknya langsung akan menelusuri. Ia pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menuju lokasi.

“Betul itu di Jatinegara. Kami langsung ke lokasi bersama tim PPA dari Polres,” kata Ibnu Chairul saat dihubungi, Sabtu (12/8/2023).