Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi Bejat Pria Berkeliaran Pegang Tubuh Anak SD di Jaktim, Polisi Telusuri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:35 WIB
Viral Aksi Bejat Pria Berkeliaran Pegang Tubuh Anak SD di Jaktim, Polisi Telusuri
Seorang pria terekam CCTV melakukan pelecehan terhadap siswa SD. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi bejat seorang pria di wilayah Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SD.

Dalam tayangan yang beredar pelaku mengincar anak SD yang tengah duduk sendiri. Dalam aksinya pelaku mencoba memegangi tubuh anak-anak.

Bahkan pelaku terlihat cuek melakukan aksinya di tempat umum. Pelaku juga terus melakukan pelecehan seksual meskipun korban sudah menepis perbuatannya.

Rekaman lainnya juga memperlihatkan pelaku yang diduga sosok yang sama. Aksinya kini dilakukan di jalan-jalan utama. Adapun targetnya tetap seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SD.

Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu-ibu yang sudah melihat gerak-gerik pelaku. Ibu itu pun terlihat langsung menegur pelaku ketika mendekati anak di bawah usia.

 BACA JUGA:

Dikonfirmasi mengenai kejadian ini, Kanit Reskrim Polsek Jatinegara AKP Ibnu Chairul memastikan bahwa pihaknya langsung akan menelusuri. Ia pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menuju lokasi.

“Betul itu di Jatinegara. Kami langsung ke lokasi bersama tim PPA dari Polres,” kata Ibnu Chairul saat dihubungi, Sabtu (12/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750/viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement