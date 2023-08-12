Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Pelajar di Pulogadung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:41 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Pelajar di Pulogadung
Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku menyiramkan air keras ke pelajar. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Polisi menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar SMK berinisial MA (16) di Jalan Pisangan Lama III, Pulogadung, Jakarta Timur. 

“Sudah, sudah kami tangkap,” kata Kanit Reskrim Polsek Pulogadung, AKP Wahyudi saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (12/8/2023).

Meski begitu, Wahyudi belum menjelaskan secara rinci terkait proses penangkapan pelaku yang menyiramkan air keras tersebut. Ia hanya menyebutkan kasus tersebut telah dilimpahkan ke Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur.

“Untuk penanganannya kita limpahkan ke PPA Polres Jakarta Timur,” jelasnya.

Adapun aksi penyiraman air keras tersebut terjadi pada Selasa (8/8/2023) lalu. Aksi tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV dan videonya tersebar luas di media sosial.

1 2
      
