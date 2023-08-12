Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petani Padi di Bekasi Harus Naikkan Harga Gabah Efek El Nino

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:44 WIB
Petani Padi di Bekasi Harus Naikkan Harga Gabah Efek El Nino
Petani di Bekasi mulai rasakan dampak dari El Nino (Foto: MNC)
A
A
A

BEKASI - Dampak El-Nino mulai merugikan masyarakat terutama di Kota Bekasi. El Nino menyebabkan kekeringan di wilayah Kota Bekasi. Kekeringan itu memaksa para petani harus menaikkan harga gabah hasil panen padi mereka.

Ketua Kelompok Tani Benda Jaya Niman mengatakan, kekeringan di persawahan wilayah Mustikajaya, Kota Bekasi sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Niman menjelaskan, hasil panen tanaman padi harus dijual lebih mahal.

Hal itu dikarenakan ongkos yang digunakan untuk melakukan perawatan padi jadi lebih mahal. Itu tak lepas dari pengairan padi harus dilakukan secara manual.

 BACA JUGA:

“Biasanya pengairan menggunakan saluran irigasi. Sekarang harus pakai pompa. Jadi untuk sekarang harga gabahnya Rp6.000,” kata Niman, Sabtu (12/8/2023).

Secara total, ia memiliki tiga pompa air yang pengoperasiaannya menggunakan solar. Tiga pompa air itu difungsikan untuk mengairi seluas dua hektar persawahannya.

“Satu mesin 10 liter sehari semalam, kalo dari mesin, kalo gak dari mesin (air sungai) kan agak ringan,” Niman memungkasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/337/2921131/dpr-bantuan-blt-el-nino-harus-disalurkan-tepat-sasaran-yJilmAYKmt.jpg
DPR: Bantuan BLT El Nino Harus Disalurkan Tepat Sasaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/337/2908424/jokowi-akan-bagikan-blt-el-nino-ke-masyarakat-KR48aPnt1V.jpg
Jokowi Akan Bagikan BLT El Nino ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/512/2895602/wali-kota-semarang-minta-warga-mulai-konsumsi-umbi-umbian-5iNS836We7.jpg
Wali Kota Semarang Minta Warga Mulai Konsumsi Umbi-umbian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/337/2891422/el-nino-dan-kemarau-bmkg-10-hari-terakhir-suhu-maksimum-di-sejumlah-wilayah-capai-35-37-celcius-m3A0GDwq7G.jpg
El Nino dan Kemarau, BMKG: 10 Hari Terakhir, Suhu Maksimum di Sejumlah Wilayah Capai 35-37 Celcius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/337/2882898/hadapi-el-nino-bnpb-indonesia-butuh-50-heli-water-bombing-XM5Z6BafrU.jpg
Hadapi El Nino, BNPB: Indonesia Butuh 50 Heli Water Bombing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/512/2878769/dampak-el-nino-warga-di-tegal-gali-sungai-kering-untuk-cari-mata-air-wMgiD2ROB7.jpg
Dampak El Nino, Warga di Tegal Gali Sungai Kering untuk Cari Mata Air
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement