Polisi Tangkap Sindikat Maling Motor, Sudah Beraksi 7 Kali di Koja dan Cilincing

Polisi tangkap pelaku curanmor yang sudah beraksi tujuh kali di Jakarta Utara. (Foto: Yohannes Tobing)

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap sindikat pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) yang kerap beraksi di sekitar Jakarta Utara. Dalam pengakuannya, dua pelaku curanmor Rian Hadi Sutomo alias Botak dan Ahmad Sofyan alias Acun telah beberapa kali beraksi.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, penangkapan ini bermula dari laporan atas pencurian motor yang sedang marak dalam kurun waktu belakangan ini di wilayah Jakarta Utara tepatnya di Cilincing.

"Dasarnya adalah laporan polisi yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 yaitu pencurian sepeda motor di Jalan Sungai tiram Marunda kecamatan Cilincing Jakarta Utara pagi hari Senin tanggal 17 Juli 2023," Kata Gidion saat dikonfirmasi pada Sabtu (12/8/2023).

Menurut Gidion, para pelaku dalam menjalankan aksinya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop B 3204 KLX (Pelat Palsu). Keduanya berkeliling wilayah Koja dan sekitaran Cilincing mencari motor yang diincar.

Saat mendapat motor yang menjadi target, kedua pelaku berbagi peran masing-masing. Rian bersiaga di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar dan pelaku Sofyan berperan sebagai eksekutor.