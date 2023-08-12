Ganjar Peduli Warga Prasejahtera, Relawan Bantu Ibu-Ibu di Tanjung Priok Bikin Usaha

Relawan Ganjar Pranowo memberikan pelatihan usaha untuk warga prasejahtera di Tanjung Priok. (Foto: Dok Ist)

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia terus menggencarkan kegiatan sosialisasi untuk menebarkan manfaat kepada masyarakat luas.

Salah satunya dengan mengadakan kegiatan berbagi ceria bersama ibu-ibu prasejahtera yang ada di Jalan Ancol Selatan II RT 014, RW007 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (12/8/2023).

Pelatihan tersebut terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang memang selama ini sangat peduli dengan masyarakat tingkat bawah.

Koordinator Kowarteg Indonesia Noehrozi mengatakan dalam kegiatan itu ada puluhan warga yang mayoritas ibu-ibu prasejahtera atau single parent yang diberikan pelatihan.

“Kami berikan pelatihan hasta karya atau membuat anyaman tikar dari limbah bungkus kopi,” ujar Noehrozi dalam siaran persnya, Sabtu.

Menurut dia, dengan adanya pelatihan itu ibu-ibu bisa memiliki keahlian dan bisa dijadikan sebagai peluang berusaha.

“Tentunya tujuan dari pelatihan ini agar para ibu-ibu bisa punya keahlian yang nantinya dapat dijadikan sumber pemasukan baru,” ujar dia.

Tak hanya mengadakan pelatihan, para pendukung Ganjar Pranowo itu juga memberikan sejumlah bantuan kepada puluhan peserta yang hadir.

“Kami turut memberikan sejumlah bingkisan berupa perkakas dapur yang bisa dimanfaatkan seperti gelas, centong, hingga tempat tisu,” kata Noehrozi.