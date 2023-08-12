Polisi Tangkap Pedagang Keliling Lecehkan Siswi SD di Jakarta Timur

JAKARTA - Polisi bergerak cepat untuk menangkap seorang pria yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak SD di wilayah Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

“Betul sudah, pelaku sudah ditangkap,” kata Kapolres Jakarta Timur, Kombes Leonardus Simarmata saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (12/8/2023).

Akan tetapi, Leonardus belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kasus ini. Sebab, saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

Diketahui, Aksi bejat seorang pria di wilayah Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SD.

Dalam tayangan yang beredar pelaku mengincar anak SD yang tengah duduk sendiri. Dalam aksinya pelaku mencoba memegangi tubuh anak-anak.

Bahkan pelaku terlihat cuek melakukan aksinya di tempat umum. Pelaku juga terus melakukan pelecehan seksual meskipun korban sudah menepis perbuatannya.