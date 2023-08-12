Viral, Pelatih Muay Thai Dikeroyok di Tengah Jalan Gading Serpong

TANGSEL - Seorang pelatih beladiri Muay Thai dikeroyok kelompok orang tak dikenal dikawasan lampu merah Gading Serpong, Kelapa Dua, Tangerang, Banten. Aksi pengeroyokan ini pun terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial.

Dalam video yang terekam kamera ponsel warga terlihat seorang warga dikeroyok kelompok orang tak dikenal di kawasan lampu merah Gading Serpong. Korban yang diketahui bernama Ismail ini menjadi amuk salah sasaran setelah sebelumnya berusaha memisahkan pertikaian antar pengendara lainnya yang terjadi di jalan raya tersebut.

Akibat kejadian ini, pria yang kesehariannya berprofesi sebagai pelatih beladiri Muay Thai ini menderita luka pada bagian wajahnya.

Saat ditemui, pria berumur 46 tahun ini mengatakan, jika dirinya tak mengenali siapa yang mengeroyoknya. Ismail menambahkan, bila diduga kelompok yang mengeroyoknya ini merupakan rombongan mata elang atau debtcollector yang pada saat itu tengah bertikai dan memberhentikan korbannya.

Sementara itu, berbekal bukti video dan hasil visum, Ismail pun telah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Mapolsek Kelapa Dua Tangerang dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap.

(Arief Setyadi )