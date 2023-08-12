Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral, Pelatih Muay Thai Dikeroyok di Tengah Jalan Gading Serpong

Nunung Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:57 WIB
Viral, Pelatih Muay Thai Dikeroyok di Tengah Jalan Gading Serpong
Viral pengeroyokan di Gading Serpong, Tangerang Selatan (Foto: Tangkapan layar media sosial/Nunung Purnomo)
A
A
A

TANGSEL - Seorang pelatih beladiri Muay Thai dikeroyok kelompok orang tak dikenal dikawasan lampu merah Gading Serpong, Kelapa Dua, Tangerang, Banten. Aksi pengeroyokan ini pun terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial.

Dalam video yang terekam kamera ponsel warga terlihat seorang warga dikeroyok kelompok orang tak dikenal di kawasan lampu merah Gading Serpong. Korban yang diketahui bernama Ismail ini menjadi amuk salah sasaran setelah sebelumnya berusaha memisahkan pertikaian antar pengendara lainnya yang terjadi di jalan raya tersebut.

Akibat kejadian ini, pria yang kesehariannya berprofesi sebagai pelatih beladiri Muay Thai ini menderita luka pada bagian wajahnya.

Saat ditemui, pria berumur 46 tahun ini mengatakan, jika dirinya tak mengenali siapa yang mengeroyoknya. Ismail menambahkan, bila diduga kelompok yang mengeroyoknya ini merupakan rombongan mata elang atau debtcollector yang pada saat itu tengah bertikai dan memberhentikan korbannya.

Sementara itu, berbekal bukti video dan hasil visum, Ismail pun telah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Mapolsek Kelapa Dua Tangerang dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750/viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement