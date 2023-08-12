Kabel Semrawut di Pakubuwono Jaksel Terbakar Diduga Akibat Korsleting Listrik

JAKARTA - Kabel semrawut yang menjuntai di Jalan Pakubuwono, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Sabtu (12/8/2023) pagi.

Peristiwa itu, sempat diabadikan dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infojkt24. Dalam video berdurasi sekitar 23 detik itu, menggambarkan api melahap kabel semrawut di tiang listrik.

Bahkan, terdengar suara dentuman saat si jago merah melahap api. Terlihat, salah satu petugas keamanan mencoba memadamkan api dengan APAR, namun api terus berkobar.

"Kabel terbakar di Pakubuwono, Sabtu(12/8) pagi," demikian keterangan dalam postingan itu.

Sementara itu, Sudin Gulkarmat Damkar Jakarta Selatan menduga, kobaran api yang melahap kabel semrawut itu akibat korsleting listrik.

"Dugaan konsleting," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Damkar Jakarta Selatan, Suhudi saat dihubungi, Sabtu (12/8/2023).

Ia berkata, api berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil medium presuree 4.12.01 dan 4 personel turun tangan. "Awal penanganan 07.05 WIB. selesai 07.10 WIB," katanya.

(Arief Setyadi )