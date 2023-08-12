Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabel Semrawut di Pakubuwono Jaksel Terbakar Diduga Akibat Korsleting Listrik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:25 WIB
Kabel Semrawut di Pakubuwono Jaksel Terbakar Diduga Akibat Korsleting Listrik
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabel semrawut yang menjuntai di Jalan Pakubuwono, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Sabtu (12/8/2023) pagi.

Peristiwa itu, sempat diabadikan dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infojkt24. Dalam video berdurasi sekitar 23 detik itu, menggambarkan api melahap kabel semrawut di tiang listrik.

Bahkan, terdengar suara dentuman saat si jago merah melahap api. Terlihat, salah satu petugas keamanan mencoba memadamkan api dengan APAR, namun api terus berkobar. 

"Kabel terbakar di Pakubuwono, Sabtu(12/8) pagi," demikian keterangan dalam postingan itu.

Sementara itu, Sudin Gulkarmat Damkar Jakarta Selatan menduga, kobaran api yang melahap kabel semrawut itu akibat korsleting listrik.

"Dugaan konsleting," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Damkar Jakarta Selatan, Suhudi saat dihubungi, Sabtu (12/8/2023).

Ia berkata, api berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil medium presuree 4.12.01 dan 4 personel turun tangan. "Awal penanganan 07.05 WIB. selesai 07.10 WIB," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement