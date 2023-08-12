Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbauan WFH saat KTT ASEAN bagi Swasta, Pj Gubernur DKI: Kami Tak Bisa Memaksa

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:23 WIB
Imbauan WFH saat KTT ASEAN bagi Swasta, Pj Gubernur DKI: Kami Tak Bisa Memaksa
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan tidak bisa memaksa pihak swasta untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) saat pelaksanaan KTT ASEAN Summit pada 5-7 September mendatang.

"Ya imbauan kan, kita tidak bisa memaksa tapi imbauan bahwa tanggal 5-7 itu ada kegiatan yang cukup besar," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).

Sebelumnya, Heru Budi Hartono meminta seluruh perusahaan swasta untuk work from home (WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit pada 5-7 September 2023 mendatang. Hal itu tidak lain sebagai upaya agar KTT ASEAN di Jakarta berjalan lancar.

"Kami hanya menghimbau diluar dari organisasi pemda DKI, kami menghimbau untuk bisa memberikan sumbangsih kelancaran KTT ASEAN yang akan dilaksanakan tanggal 5-7 September, maka pihak-pihak swasta bisa memulai memikirkan misalnya work from home (WFH) dengan kebijakan masing-masing," kata Heru dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376/asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879109/jokowi-ungkap-asean-bakal-lanjutkan-upaya-indonesia-bantu-konflik-myanmar-olHQQKUM7p.jpg
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879099/tekan-potensi-kejahatan-jokowi-jadikan-samudera-hindia-sebagai-lautan-kerja-sama-SxiV7Kfwtx.jpg
Tekan Potensi Kejahatan, Jokowi: Jadikan Samudera Hindia sebagai Lautan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879072/jokowi-tegaskan-laju-kapal-asean-tak-akan-tersandera-isu-myanmar-ARDq1eeE7c.jpg
Jokowi Tegaskan Laju Kapal ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2879069/polisi-buka-tutup-arus-lalu-lintas-di-sudirman-thamrin-saat-delegasi-ktt-asean-melintas-2759OI3Hch.jpg
Polisi Buka Tutup Arus Lalu Lintas di Sudirman Thamrin saat Delegasi KTT ASEAN Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879012/tutup-ktt-ke-43-asean-jokowi-mari-perkuat-kolaborasi-dan-kerja-sama-wkHqgsorVp.jpg
Tutup KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Mari Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement