Imbauan WFH saat KTT ASEAN bagi Swasta, Pj Gubernur DKI: Kami Tak Bisa Memaksa

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan tidak bisa memaksa pihak swasta untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) saat pelaksanaan KTT ASEAN Summit pada 5-7 September mendatang.

"Ya imbauan kan, kita tidak bisa memaksa tapi imbauan bahwa tanggal 5-7 itu ada kegiatan yang cukup besar," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).

BACA JUGA: Pemprov DKI Imbau Kantor Terapkan WFH saat KTT ASEAN

Sebelumnya, Heru Budi Hartono meminta seluruh perusahaan swasta untuk work from home (WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit pada 5-7 September 2023 mendatang. Hal itu tidak lain sebagai upaya agar KTT ASEAN di Jakarta berjalan lancar.

"Kami hanya menghimbau diluar dari organisasi pemda DKI, kami menghimbau untuk bisa memberikan sumbangsih kelancaran KTT ASEAN yang akan dilaksanakan tanggal 5-7 September, maka pihak-pihak swasta bisa memulai memikirkan misalnya work from home (WFH) dengan kebijakan masing-masing," kata Heru dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Selasa (8/8/2023).