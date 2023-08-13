Gempa Bumi M3,5 Guncang Wilayah Belu NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (13/8/2023) sekira pukul 01.29 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.52 Lintang Selatan - 125.60 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 13-Aug-2023 01:29:05WIB, Lok:8.52LS, 125.60BT (104 km TimurLaut BELU-NTT), Kedlmn:92 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)