Peristiwa 13 Agustus: Pembangunan Tembok Berlin

BERBAGAI peristiwa bersejarah dan penting terjadi setiap harinya di seluruh belahan dunia, termasuk pada tanggal 13 Agustus.

Okezone pun coba merangkum sejumlah kejadian itu, sebagaimana dirangkum dari Wikipedia.org, Minggu (13/8/2023).

1920 – Perang Soviet dengan Polandia

Perang antara pasukan Soviet dengan Polandia pada 13 Agustus 1920 disebut juga sebagai awal pertempuran Warsawa di Polandia. Berperang selama 13 hari, pasukan Polandia akhirnya mengalahkan pasukan Soviet.

1961 – Pembangunan Tembok Berlin

Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh Pemerintah Jerman Timur.

Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti-kendaraan.