Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 13 Agustus: Pembangunan Tembok Berlin

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:31 WIB
Peristiwa 13 Agustus: Pembangunan Tembok Berlin
Tembok Berlin (foto: dok awayplan)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa bersejarah dan penting terjadi setiap harinya di seluruh belahan dunia, termasuk pada tanggal 13 Agustus.

Okezone pun coba merangkum sejumlah kejadian itu, sebagaimana dirangkum dari Wikipedia.org, Minggu (13/8/2023).

1920 – Perang Soviet dengan Polandia

Perang antara pasukan Soviet dengan Polandia pada 13 Agustus 1920 disebut juga sebagai awal pertempuran Warsawa di Polandia. Berperang selama 13 hari, pasukan Polandia akhirnya mengalahkan pasukan Soviet.

1961 – Pembangunan Tembok Berlin

 

Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh Pemerintah Jerman Timur.

Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti-kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement