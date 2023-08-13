Gempa Bumi M4,2 Guncang Sinabang Aceh

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, pada Minggu (13/8/2023) sekira pukul 06.33 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.87 Lintang Utara - 95.22 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 13-Aug-2023 06:33:07WIB, Lok:2.87LU, 95.22BT (135 km BaratLaut SINABANG-ACEH), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

