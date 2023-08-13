KRI Bima Suci Jadi Tamu Kehormatan Hense Sail 2023 di Jerman

JAKARTA - KRI Bima Suci tiba di Warnow Kanal Warnemunde, Rostock, Jerman setelah menempuh pelayaran selama empat hari dari Arendal, Norwegia. Kedatangan kapal layar latih kebanggaan TNI Angkatan Laut (TNI AL) tersebut sebagai tamu kehormatan pada event kapal layar bergengsi internasional.

Jauh hari sebelum kedatangan KRI Bima Suci, Panitia Hanse Sail 2023 melalui KBRI Jerman menyampaikan permintaan kepada Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2023 untuk menampilkan beraneka ragam kesenian maupun kemeriahan marching band Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-70 sebagai bagian dari rangkaian utama pembukaan Hanse Sail 2023 oleh Minister President Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig.

Kemudoan pada saat kedatangannya, KRI Bima Suci yang sudah ditunggu-tunggu ini disambut oleh Dubes RI Jerman Arief Havas Oegroseno, Waaslog Kasal Laksma Maman Rohman, Atase Pertahanan Kolonel Inf Budi Wibowo, Atase Kepolisian Kombes Pol Shinto Silitonga, Asathan Mayor Sus Ichsan Wira Satya serta dengan semaraknya para pengunjung yang hadir di dermaga dan sekitarnya.

Selama kunjungannya KRI Bima Suci selalu memberikan kesan terbaik ketika tiba maupun meninggalkan pelabuhan. Penampilan parade roll dan genderang suling AAL angkatan ke-70 maupun keramahan dan semaraknya para prajurit KRI Bima Suci yang ada memenuhi geladak utama, mampu menunjukkan nuansa persahabatan yang bisa diterima oleh masyarakat internasional yang dikunjunginya.

Hanse Sail Rostock adalah acara maritim terbesar di pesisir Mecklenburg Vorpommern dan di kota ini menyuguhkan keindahan pelabuhan Baltik yang semarak, serta sebagai pusat budaya dan ekonomi di Timur Laut Jerman. Dengan adanya acara maritim ini, kota Hanseatic berkontribusi pada kohesi masyarakat di Balticshores dan turut serta melestarikan tradisi kapal layar tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya Eropa.