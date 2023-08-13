Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menlu Pastikan Kontingen Pramuka Indonesia di Korea Sudah Kembali ke Tanah Air

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |09:07 WIB
Menlu Pastikan Kontingen Pramuka Indonesia di Korea Sudah Kembali ke Tanah Air
Menlu Retno Marsudi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi memastikan kontingen pramuka Indonesia yang hadir pada Jambore dunia 2023 telah pulang ke tanah air.

“Mereka (kontingen pramuka Indonesia) sudah kembali,” kata Retno Marsudi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).

Retno mengatakan bahwa kontingen Indonesia dipastikan sudah berada di Bandara International Soekarno-Hatta. Retno pun dipastikan dengan foto yang diterimanya.

“Tadi saya diupdate dari Korea Selatan dari KBRI mereka sudah mulai kembali pada hari ini. Saya sudah terima fotonya mereka sudah di Bandara,” ungkap Retno.

Retno mengatakan kontingen Indonesia keluar secara bertahap. Adapun kondisinya juga dipastikan baik-baik saja.

“Mereka kan secara bertahap keluar, dan alhamdulillah kondisi mereka baik-baik saja,” tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/337/3017738/menlu-serangan-ke-rafah-terus-dilakukan-israel-termasuk-ke-kamp-pengungsi-AOFqt1PGZM.jpg
Menlu: Serangan ke Rafah Terus Dilakukan Israel, Termasuk ke Kamp Pengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/337/3000942/menlu-kunjungan-pm-lee-ke-indonesia-dalam-rangka-leader-s-retreat-mMUCbBSgBY.jpeg
Menlu: Kunjungan PM Lee ke Indonesia dalam Rangka Leader's Retreat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/18/2991612/menlu-ri-terima-penghargaan-dari-negara-negara-arab-atas-konsistensi-dukung-palestina-S4z72cGyOV.jpe
Menlu RI Terima Penghargaan dari Negara-Negara Arab Atas Konsistensi Dukung Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/337/2966436/menlu-retno-kabinet-baik-baik-saja-o6iOWVdhSB.jpg
Menlu Retno: Kabinet Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/337/2898838/delegasi-pertemuan-tingkat-menteri-ais-forum-2023-bangun-solidaritas-dan-kolaborasi-3A2EbcU8yc.jpg
Delegasi Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum 2023 Bangun Solidaritas dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/18/2888666/pidato-di-pbb-menlu-retno-bawa-semangat-bandung-dan-bangkitkan-kepercayaan-serta-solidaritas-global-Y6VdIXQ8gy.jpg
Pidato di PBB, Menlu Retno Bawa Semangat Bandung dan Bangkitkan Kepercayaan serta Solidaritas Global
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement