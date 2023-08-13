Menlu Pastikan Kontingen Pramuka Indonesia di Korea Sudah Kembali ke Tanah Air

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi memastikan kontingen pramuka Indonesia yang hadir pada Jambore dunia 2023 telah pulang ke tanah air.

“Mereka (kontingen pramuka Indonesia) sudah kembali,” kata Retno Marsudi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).

Retno mengatakan bahwa kontingen Indonesia dipastikan sudah berada di Bandara International Soekarno-Hatta. Retno pun dipastikan dengan foto yang diterimanya.

“Tadi saya diupdate dari Korea Selatan dari KBRI mereka sudah mulai kembali pada hari ini. Saya sudah terima fotonya mereka sudah di Bandara,” ungkap Retno.

Retno mengatakan kontingen Indonesia keluar secara bertahap. Adapun kondisinya juga dipastikan baik-baik saja.

“Mereka kan secara bertahap keluar, dan alhamdulillah kondisi mereka baik-baik saja,” tutupnya.