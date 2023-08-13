Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar dan PAN Dikabarkan Bakal Deklarasi Dukung Prabowo Subianto Hari Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |10:02 WIB
Golkar dan PAN Dikabarkan Bakal Deklarasi Dukung Prabowo Subianto Hari Ini
Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beredar sebuah pesan yang berisi Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres).

"Jam 10 pagi ini di Tugu Proklamasi akan ada deklarasi bersama Pak Prabowo sebagai Capres yang diusung oleh koalisi Gerindra, PKB, PAN dan Golkar," bunyi pesan yang diterima di kalangan awak media.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid ketika dikonfirmasi awak media membenarkan hal tersebut. "InsyaAllah benar," ujar Jazilul, Minggu (13/8/2023).

Jazilul mengatakan bahwa deklarasi itu diagendakan hari ini. Namun, Jazilul masih enggan menyebut waktu dan lokasinya. "Nanti dikabari," kata dia.

Jazilul tak menutup kemungkinan Golkar dan PAN gabung KKIR juga akan deklarasi Prabowo sebagai calon presiden (capres) 2024. "Mungkin saja," kata dia.

Ketua DPP PAN, Bima Arya ketika dikonfirmasi membenarkan terkait agenda deklarasi jam 10 pagi tersebut.

"Ia betul," kata Bima Arya, Minggu (13/8/2023) pagi ketika dikonfirmasi.

Halaman: 1 2
1 2
      
