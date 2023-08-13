Ajak Putranya Berjuang Tamatkan Kuliah, Ganjar Pranowo: Masa Terakhir Loyo, Finish Dong Pemenang!

JAKARTA - Bacapres PDIP Perjuangan mengajak sang putra Alam untuk berjuang mengejar semester akhir. Dia memberikan motivasi kepada Alam akan di akhir semester tidak loyo dan finish menjadi pemenang.

Awal mulanya, Alam bercerita telah menjalani kuliah di semester akhir dan kini menginjak tahun ke delapan. Dia mengungkapkan bahwa banyak hal yang harus diperjuangkan di akhir semester

"Berjuang apa? Musti jelas disiapkan akhir mestinya ngebut, orang mau lari sampai finish itu harus ngebut,"kata Ganjar sat bermain catur bersama putranya, dikutip dalam akun YouTube Ganjar Pranowo, Minggu (13/8/2023).

Lantas dia meminta agar Alam selalu membagi energi hingga di akhir semester. Agar terus membara hingga menjadi pemenang dalam kelulusan.

"Capek itu bagaimana mengelola energi kalau energinya di manage dengan baik pas terakhir jadi membara masa terakhir loyo finish dong pemenang!,"ujar dia.

"Orang tua nanya untuk memastikan bahwa tugas itu dilaksanakan dengan baik gitu aja jadi latihan tanggung jawab,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)