Resmi, Partai Golkar Deklarasi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) resmi mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto di Museum Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat pada Minggu (13/8/2023).

Airlangga mengatakan, dipilihnya Prabowo dikarenakan Ia merupakan calon presiden (Capres) yang lahir di partai yang sama.

"Tidak lain tidak bukan karena Bapak Jenderal Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar," ujar Airlangga di lokasi.

Tak hanya itu, kata Airlangga, Prabowo dinilai bisa melanjutkan kerja Jokowi. Sebab, sosok mantan letnan jenderal itu telah lama mengabdi ke Indonesia.

"Kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju," imbuhnya.

"Oleh karena itu saya merasa bangga bahwa 4 partai bersatu dan dalam sikap kami bahwa kita para ketua umum 4 partai ini mudah berkomunikasi dan juga mempunyai visi dan misi yang sama," sambungnya.