PAN Resmi Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Ini Kata Zulhas

JAKARTA - Partai Golkar, PAN dan PKB resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut, dideklarasikan ketiga ketua umum partai yakni Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan di Museum Proklamasi, Jakarta Pusat.

Ketua umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, dipilihnya Prabowo sebagai Bacapres dikarenakan adanya kedekatan selama 10 tahun terakhir.

"Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo, kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas," ujar Zulhas di lokasi, Minggu (13/8/2023).

"Insya Allah bisa kita capai sekali lagi Pak Prabowo mudah-mudahan kita bersama PKB ketu Gerindra Golkar Pan dan teman-teman Partai lainnya bisa menuntaskan perjuangan kita Februari 14 2014 mendatang Insyaallah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia pada Allah kami bertawakal terima kasih," sambungnya.