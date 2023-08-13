Rakor Perindo di Batam dalam Rangka Konsolidasi, Bimtek dan Strategi Pemenangan Partai Pada Pemilu 2024

BATAM - DPW Partai Perindo Kepri beserta jajaran DPD, DPC, Bapilu dan Bacaleg DPR RI, DPRD se Kepri Perindo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Sabtu (12/8/23) di Best Western Premier (BWP) Panbil.

Pada kesempatan ini, Ketua DPW Perindo Kepri Jadi Rajagukguk menghadirkan Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Juru Bicara Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo Tama Satrya Langkun yang mewakili Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi yang awalnya direncanakan hadir namun berhalangan hadir di Rakor tersebut.

Sementara itu turut juga hadir Walikota Batam Muhammad Rudi yang bahkan membuka acara Partai Perindo Kepri dalam menghadapi Pemilu 2024. Terlihat, Kader Perindo Kepri juga terlihat hadir memadati lokasi acara dengan menggunakan seragam putih.

Ketua DPW Partai Perindo Kepri Jadi Rajagukguk mengatakan, rapat ini sekaligus diskusi bagaimana pemenangan Partai Perindo di Kepri. Dimana sesuai dengan arahan dari DPP Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang mengklaim peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu untuk mendapatkan suara maksimal pada Pemilu 2024 di setiap tingkatan.