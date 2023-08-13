DPW Perindo Kepri: Rakor Juga Ajang Perkenalkan KTA Berasuransi untuk Anggota

BATAM - Ketua DPW Partai Perindo Kepulauan Riau (Kepri) Jadi Rajagukguk mengatakan, rapat konsolidasi dan koordinasi digelar diskusi bagaimana pemenangan Partai Perindo di Kepri.

Diketahui, DPW Partai Perindo Kepri beserta jajaran DPD, DPC, Bapilu dan Bacaleg DPR RI, DPRD se Kepri Perindo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Sabtu (12/8/23) di Best Western Premier (BWP) Panbil.

Dimana sesuai dengan arahan dari DPP Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang mengklaim peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu untuk mendapatkan suara maksimal pada Pemilu 2024 di setiap tingkatan.

"Kita hari ini melaksanakan Rakor Partai Perindo se-Provinsi Kepri, dalam rangka persiapan menghadapi pemilu 2024 mendatang. Pada momen ini, seluruh pengurus dari tingkat DPD, DPW, hingga seluruh kader dan Caleg Partai Perindo se-Kepri turut hadir," katanya.

Dikatakannya, rakor ini dilakukan guna menyamakan persepsi, perspektif dan strategi dalam menghadapi Pemilu 2024. Dia juga menegaskan bahwa sesuai arahan daripPusat, seluruh kader Partai Perindo harus bisa terjun langsung ke masyarakat dalam menyerap aspirasi masyarakat di berbagai tingkatan dan lapisan.

"Agar antinya Partai Perindo bisa semakin berkembang dan menjadi Partai yang benar-benar peduli terhadap masyarakat," ungkapnya.

Dia juga menyebut, bahwa pada kesempatan ini pihaknya juga memperkenalkan kartu tanda anggota Partai Perindo yang baru. Dimana pada kartu tanda anggota ini sudah dilengkapi dengan asuransi jiwa.