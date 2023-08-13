Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana: Ibu Kota Nusantara Gelar Perayaan Kemerdekaan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |13:44 WIB
 JAKARTA - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melaksanakan video conference dari Istana Kepresidenan Jakarta dengan pimpinan IKN Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Bey Machmudin kepada awak media usai menghadiri gladi kotor upacara bendera dalam memperingati HUT RI ke-78 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Minggu (13/8/2023).

"Nanti ada semacam video conference Presiden Jokowi dengan di IKN, karena di IKN juga ada upacara peringatan 17 Agustus pada hari yang sama," ujar Bey.

Selain itu, kata Bey, nantinya di wilayah sekitar Monas akan dilaksanakan berbagai panggung hiburan untuk menghibur dan memeriahkan suasana bagi masyarakat yang hadir langsung untuk melihat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78.

"Akan ada interaksi Presiden dengan IKN. Direncanakan seperti itu kita cek juga nanti jaringan apakah memungkinkan atau tidak. Di IKN dipimpin Kepala Otorita IKN Bambang Susantono," kata Bey.

Berbagai ornamen sayap dan bentuk panggung outdoor yang menyerupai bentuk Istana Kepresidenan di IKN Nusantara disebutkan Bey sudah dipersiapkan dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78.

"Temanya kan IKN. Dari mulai di depan nih tempat foto kan sudah IKN termasuk disini juga (Istana Kepresidenan Jakarta yang di dekorasi sayap berwarna emas)," jelasnya.

Terkait apakah peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 apakah merupakan peringatan kemerdekaan terakhir di Istana Kepresidenan Jakarta, Bey menyebutkan hal tersebut akan diumumkan oleh Presiden Jokowi.

"Semangat bahwa kita memiliki Ibu Kota Nusantara. Kalau kepastiannya nanti Bapak Presiden akan menyampaikan sendiri apakah tahun depan atau bagaimana nanti bapak Presiden akan menyampaikan langsung," pungkas Bey Machmudin.

Berita Terkait
PCO: Rakyat Jelata Bukan Penghinaan, Pidato Bung Karno sebagai Semangat Juang
Pesawat Presiden Disorot Gegara Ganti Warna Cat, Hasan Nasbi Belum Tahu Alasannya
Puan Tolak Relokasi Warga Palestina, Ini Penjelasan Terbaru Istana
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana
Istana Yakin Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
