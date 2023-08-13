Istana: Atraksi Udara Peringatan Kemerdekaan di Istana Lebih Panjang dari Tahun Lalu

JAKARTA - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Machmudin menyebutkan atraksi udara dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-78 dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 17 Agustus 2023 akan jauh lebih panjang dibanding tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Bey Machmudin kepada awak media usai menghadiri gladi kotor upacara bendera dalam memperingati HUT RI ke-78 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Minggu (13/8/2023).

"Saya rasa ini akan menarik sekali pada saatnya nanti, dan juga demo udaranya akan lebih panjang dan lebih variasi dari pesawat-pesawat yang hadir di Istana ini," ujar Bey.

Selain itu, kata Bey, nantinya di wilayah sekitar Monas akan dilaksanakan berbagai panggung hiburan untuk menghibur dan memeriahkan suasana bagi masyarakat yang hadir langsung untuk melihat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78.

"Peringatan-peringatan nya tentunya akan lebih banyak masyarakat dilibatkan terutama di monas, ada beberapa musik yang mengajak kita bergembira, berdendang bersama," kata Bey.

Ia menyebutkan ada beberapa titik (Videotron) di sekitar kawasan Istana dan Monas. Pihaknya juga melakukan live streaming sehingga masyarakat bisa menyaksikan dari manapun.

"Apalagi pasca pandemi Covid-19, jadi banyak yang ingin hadir, tapi karena keterbatasan tempat kapasitas nya hanya 8 ribu orang di pagi, dan kurang lebih hampir sama di sore hari," pungkas Bey Machmudin.