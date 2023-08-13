Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Ingin Masyarakat Rasakan Keceriaan Peringatan HUT ke-79 RI

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |13:58 WIB
Istana Ingin Masyarakat Rasakan Keceriaan Peringatan HUT ke-79 RI
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Machmudin menyebutkan pemerintah ingin seluruh masyarakat Indonesia dapat memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-78 dengan penuh keceriaan.

Hal tersebut disampaikan Bey Machmudin kepada awak media usai menghadiri gladi kotor upacara bendera dalam memperingati HUT RI yang ke-78 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Minggu (13/8/2023).

"Persiapannya hanya tinggal detail detail, jadi sudah cukup baik. Tapi ya memang detail detailnya harus kita perhatikan, kita ingin yang sempurna, jadi masyarakat yang menonton baik yang langsung ataupun tidak langsung akan senang dan tertarik, jadi walaupun yang di rumah kita ingin mereka merasakan keceriaan," ujar Bey.

Bey mengungkapkan dalam gladi kotor yang dilaksanakan hari ini masih banyak berbagai kekurangan yang perlu dikoreksi.

"Dari gladi tadi masih banyak perbaikan-perbaikan, evaluasi evaluasi pergerakan termasuk letak pasukan upacara, letak kamera, masih banyak perbaikan," kata Bey.

Sejumlah penampilan artis dan sosok dalam memeriahkan HUT RI ke-78 di Istana Kepresidenan Jakarta kata Bey juga akan menjadi surprise yang diharapkan dapat menghibur warga negara Indonesia.

"Ditunggu saja pastinya ada yg menarik performer yang hadir," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151492/hasan-OHx6_large.jpg
PCO: Rakyat Jelata Bukan Penghinaan, Pidato Bung Karno sebagai Semangat Juang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139811/penampakan_pesawat_kepresidenan_yang_dipakai_prabowo-yksE_large.jpg
Pesawat Presiden Disorot Gegara Ganti Warna Cat, Hasan Nasbi Belum Tahu Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139754/kepala_kantor_komunikasi_kepresidenan_hasan_nasbi-na7L_large.jpg
Puan Tolak Relokasi Warga Palestina, Ini Penjelasan Terbaru Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133648/mensesneg_prasetyo_hadi-1hjn_large.jpg
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078370/hasan_hasbi-EmGo_large.jpg
Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072922/jokowi_dan_prabowo_di_ikn-MiQJ_large.jpg
Istana Yakin Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement