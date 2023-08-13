Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar dan PAN Merapat ke Prabowo, Begini Tanggapan Santai Ganjar Pranowo

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:33 WIB
Golkar dan PAN Merapat ke Prabowo, Begini Tanggapan Santai Ganjar Pranowo
Bacapres Ganjar Pranowo berikan tanggapan terkait Golkar dan PAN yang merapat ke Prabowo (Foto: Ist)
SEMARANG - Capres 2024, Ganjar Pranowo menanggapi santai deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto. Ganjar menyebut, itu suatu hal yang biasa saja dalam proses demokrasi.

"Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat ke mana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai siapapun mereka dan kemanapun mereka," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu ditemui di rumah dinasnya, Puri Gedeh Kota Semarang, Minggu (13/8/2023).

Merapatnya Golkar dan PAN ke Prabowo menurut Ganjar hal yang biasa. Saat ini, semua partai sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politik mereka. Pihaknya lanjut Ganjar juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain, baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung.

"Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka," jelasnya.

Disinggung semakin banyaknya partai politik yang merapat ke Prabowo, Ganjar menanggapi santai. Menurutnya, peristiwa bergabungnya partai mengeroyok PDIP dalam gelaran Pilpres sudah pernah terjadi.

"Dan kisah ini pernah terjadi saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya pak Jokowi itu juga sama, mereka berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalannya dan selalu ada dinamika yang berubah," terangnya.

