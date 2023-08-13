Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapi Deklarasi Golkar dan PAN ke Prabowo, Ganjar: Ini Seperti Pak Jokowi 2014

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:45 WIB
Tanggapi Deklarasi Golkar dan PAN ke Prabowo, Ganjar: Ini Seperti Pak Jokowi 2014
A
A
A

SEMARANG - Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menanggapi santai deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto.

Ganjar menghormati pilihan setiap partai untuk bergabung di koalisi. "Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat ke mana," kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya Puri Gedeh, Kota Semarang, Minggu (13/8/2023).

Saat ini, semua partai sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politik mereka. Pihaknya, lanjut Ganjar, juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain, baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung.

"Kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka,” kata Ganjar.

Yang menarik, menurut Ganjar, peristiwa bergabungnya partai besar mengeroyok PDIP dalam gelaran Pilpres sudah pernah terjadi pada Pilpres 2014.

"Kisah ini pernah terjadi saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka berbondong-bondong ke sana. Kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah," terangnya.

Halaman:
1 2
      
