Fakta-Fakta Penemuan Perhiasan dan Emas Batangan Soekarno

JAKARTA - Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) dihebohkan dengan penemuan harta berupa emas dan perhiasan dari sungai di wilayah Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung. Bahkan, salah satunya emas bergambar Soekarno.

Berikut fakta-fakta penemuan perhiasan dan emas batangan bergambar Soekarno, sebagaimana dirangkum pada Minggu (13/8/2023) :

3. Berawal dari Mimpi

Belum diketahui pasti dari mana perhiasan itu berasal. Namun, penemuan ini berawal dari seorang warga bermimpi ada harta karun di sungai tersebut.

“Sehingga warga sekitar mencoba untuk menyelamnya guna membuktikan mimpi yang dialami salah satu warga kami,” ujar Subur, beberapa waktu lalu.

2. Emas Bergambar Soekarno

Sejumlah perhiasan dan emas ditemukan. Salah satunya keping emas dengan gambar Presiden Soekarno.

"Ada emas batangan yang ditemukan warga di Sungai Komering bantaran sungai desa tersebut terdapat gambar Soekarno,” ujar salah satu warga, Subur.