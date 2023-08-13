Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KAI Commuter Catat 210.582 Pengguna Kereta Api di Libur Akhir Pekan

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |16:49 WIB
KAI Commuter Catat 210.582 Pengguna Kereta Api di Libur Akhir Pekan
A
A
A

JAKARTA - Akhir pekan juga kerap digunakan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga menuju tempat wisata dan tempat pembelajaran dengan menggunakan transportasi umum commuter line. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan ada sebanyak 210.582 penguna kereta api memasuki minggu ke-3 Agustus 2023 ini.

"Tercatat hingga pukul 13.00 WIB, pengguna Commuter Line Jaboedetabek di seluruh stasiun mencapai 210.582 orang. Didominasi oleh pengguna musiman yang memanfaatkan waktu libur bersama keluarga,"kata Anne dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Adapun Stasiun Bogor menjadi stasiun tujuan pengguna terbanyak dengan 17.371 orang, disusul Stasiun Tanah Abang dengan pengguna sebanyak 16.058 orang, Stasiun Sudirman sebanyak 9.484S tasiun Jakarta Kota sebanyak 9.604 orang, Stasiun Tebet 6.879 orang.

Sementara itu, di Stasiun-stasiun transit adanya pergerakan flow pengguna transit yang cukup ramai lancar. Misalnya di Stasiun Manggarai tercatat hingga pukul 13.00 WIB sebanyak 45.102 pengguna yang transit untuk menuju ke arah Jakarta Kota, Bogor, Bekasi atau menuju Tanah Abang. Sedangkan untuk stasiun transit lainnya, Stasiun Tanah Abang tercatat pengguna transit sebanyak 35.749 orang, Stasiun Duri sebanyak 15.797 dan Stasiun Kampung Bandan sebanyak 6.480 pengguna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PT KAI KRL KAI Commuter
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186296//krl-wncM_large.jpg
Anita, Penumpang KRL yang Viral karena Kehilangan Thumblr Dipecat Kantornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186247//kci-EIOU_large.jpg
KAI Bantah Pecat Pegawai Imbas Kasus Viral Tumbler Penumpang Hilang di KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186243//kai-GQAH_large.jpg
Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186209//kai_commuter_line-3W6Z_large.jpg
Pegawai Dipecat Gegara Tumbler Penumpang Hilang, Begini Respons KAI Commuter 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/624/3185837//viral-DMT3_large.jpg
Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185728//krl-pBnD_large.jpg
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement