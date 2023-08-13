KAI Commuter Catat 210.582 Pengguna Kereta Api di Libur Akhir Pekan

JAKARTA - Akhir pekan juga kerap digunakan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga menuju tempat wisata dan tempat pembelajaran dengan menggunakan transportasi umum commuter line. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan ada sebanyak 210.582 penguna kereta api memasuki minggu ke-3 Agustus 2023 ini.

"Tercatat hingga pukul 13.00 WIB, pengguna Commuter Line Jaboedetabek di seluruh stasiun mencapai 210.582 orang. Didominasi oleh pengguna musiman yang memanfaatkan waktu libur bersama keluarga,"kata Anne dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Adapun Stasiun Bogor menjadi stasiun tujuan pengguna terbanyak dengan 17.371 orang, disusul Stasiun Tanah Abang dengan pengguna sebanyak 16.058 orang, Stasiun Sudirman sebanyak 9.484S tasiun Jakarta Kota sebanyak 9.604 orang, Stasiun Tebet 6.879 orang.

Sementara itu, di Stasiun-stasiun transit adanya pergerakan flow pengguna transit yang cukup ramai lancar. Misalnya di Stasiun Manggarai tercatat hingga pukul 13.00 WIB sebanyak 45.102 pengguna yang transit untuk menuju ke arah Jakarta Kota, Bogor, Bekasi atau menuju Tanah Abang. Sedangkan untuk stasiun transit lainnya, Stasiun Tanah Abang tercatat pengguna transit sebanyak 35.749 orang, Stasiun Duri sebanyak 15.797 dan Stasiun Kampung Bandan sebanyak 6.480 pengguna.