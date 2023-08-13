Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Didukung Empat Parpol Parlemen, PDIP Tetap Optimis Ganjar Pranowo Menang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:06 WIB
Prabowo Subianto Didukung Empat Parpol Parlemen, PDIP Tetap Optimis Ganjar Pranowo Menang
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menyebutkan pihaknya tetap optimis Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dapat memenangkan Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Said Abdullah terkait keputusan politik Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlabuh ke Bacapres Prabowo Subianto pada Minggu (13/8/2023) di Museum Naskah Proklamasi Jakarta.

"Kita masih punya kawan seiring, sejalan dalam berpolitik memenangkan Ganjar Pranowo. Ada PPP yang memiliki kekuatan barisan kiai dan santri yang teguh dalam jalan dakwah politik," ujar Said Abdullah.

Kemudian dua partai politik yakni Partai Perindo yang memiliki jaringan kekuatan media, serta Partai Hanura yang punya kekuatan pendukung yang patut diperhitungkan, khususnya di luar Jawa dikatakan Said Abdullah menambah keyakinan PDIP.

"Atas modal politik yang saling melengkapi ini, maka PDI Perjuangan dengan kekuatan politik yang ada merasa besar hati atas konfigurasi politik ini," kata dia.

Karena konfigurasi politik dengan latar belakang yang beragam dan saling melengkapi disebut Said telah menjadi modal dasar politik yang penting untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Apalagi kata Said, sosok Bacapres Ganjar Pranowo diyakini sebagai figur yang prospek magnet elektoral ya sangat besar hingga masa coblosan Februari 2024 nanti.

Pasalnya Ganjar Pranowo memiliki banyak keunggulan komparatif, rekam jejaknya yang baik selama memimpin Jawa Tengah, komitmennya yang tinggi terhadap pemerintahan yang bebas korupsi, dan bebas konflik kepentingan.

"Serta iman politiknya yang tebal dalam menjalankan jalan politik kebangsaan yang menjaga toleransi, keragaman budaya, suku dan agama, serta pribadinya yang santun, dan rendah hati," terang Said Abdullah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303//prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186294//purbaya-ivGX_large.jpg
Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai: 16 Ribu Pegawai Dirumahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186290//purbaya-bqE2_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya dan Bahlil ke Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286//wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186279//pemerintah-oMAe_large.jpg
Dasco Fasilitasi Rehabilitasi Hukum Dua Guru Luwu Utara, GPA: Kita Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186232//zaim_uchrowi_suami_ira_puspadewi_di_rutan_kpk-ECqj_large.jpg
Suami Ira Puspadewi Belum Tahu Kapan Istrinya Bebas Usai Terima Rehabilitasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement