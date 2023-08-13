Prabowo Subianto Didukung Empat Parpol Parlemen, PDIP Tetap Optimis Ganjar Pranowo Menang

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menyebutkan pihaknya tetap optimis Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dapat memenangkan Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Said Abdullah terkait keputusan politik Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlabuh ke Bacapres Prabowo Subianto pada Minggu (13/8/2023) di Museum Naskah Proklamasi Jakarta.

"Kita masih punya kawan seiring, sejalan dalam berpolitik memenangkan Ganjar Pranowo. Ada PPP yang memiliki kekuatan barisan kiai dan santri yang teguh dalam jalan dakwah politik," ujar Said Abdullah.

Kemudian dua partai politik yakni Partai Perindo yang memiliki jaringan kekuatan media, serta Partai Hanura yang punya kekuatan pendukung yang patut diperhitungkan, khususnya di luar Jawa dikatakan Said Abdullah menambah keyakinan PDIP.

"Atas modal politik yang saling melengkapi ini, maka PDI Perjuangan dengan kekuatan politik yang ada merasa besar hati atas konfigurasi politik ini," kata dia.

Karena konfigurasi politik dengan latar belakang yang beragam dan saling melengkapi disebut Said telah menjadi modal dasar politik yang penting untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Apalagi kata Said, sosok Bacapres Ganjar Pranowo diyakini sebagai figur yang prospek magnet elektoral ya sangat besar hingga masa coblosan Februari 2024 nanti.

Pasalnya Ganjar Pranowo memiliki banyak keunggulan komparatif, rekam jejaknya yang baik selama memimpin Jawa Tengah, komitmennya yang tinggi terhadap pemerintahan yang bebas korupsi, dan bebas konflik kepentingan.

"Serta iman politiknya yang tebal dalam menjalankan jalan politik kebangsaan yang menjaga toleransi, keragaman budaya, suku dan agama, serta pribadinya yang santun, dan rendah hati," terang Said Abdullah.