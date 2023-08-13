Hary Tanoe: Indonesia Maju, Masyarakatnya Sejahtera

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) membakar semangat kader Perindo di DKI Jakarta dan Banten, Sabtu (12/08/2023).

Perindo terus meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal dengan melakukan kunjungan ke beberapa DPW. HT menegaskan Perindo berkomitmen ingin turut berperan dalam membangun Indonesia yang maju sehingga masyarakatnya sejahtera.

“Saya memimpin konsolidasi DPW, DPD dan Bacaleg Partai Perindo se-DKI Jakarta dan Banten,” HT seraya membagikan foto serta video pada laman Instagram miliknya, Minggu (13/08/2023).

HT menegaskan, Perindo harus menjadi partai yang besar. “Karena partai yang besar mampu menempatkan banyak legislatif di tingkat nasional, tingkat I maupun tingkat II. Selain itu, partai besar juga harus mampu mengusung Eksekutif,”imbuhnya.

Kalau memiliki banyak legislator dan eksekutif, HT optimistis Partai Perindo akan mampu turut membangun Indonesia lebih bagus lagi.

“Tantangan kita ke depan bonus demografi, ada penambahan penduduk lebih dari 40 juta, 20 tahun ke depan. Kalau kita tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, bonus demografi malah jadi kontraproduktif,” paparnya.