Ada Banyak Informasi Seru dan Menarik di Okezone Updates Hari Ini!

Okezone Updates kali ini akan menyajikan mengenai sejarah nama dari Jalan Margonda di Depok, Jawa Barat. Seperti diketahui, jalan tersebut menjadi jalan tersibuk di Depok.

Jalan Margonda ternyata menyimpan sejarah panjang mengenai perjuangan bangsa Indonesia melaawan kolonialisme. Nama Jalan Margonda diammbil dari salah satu pejuang yang melawan secara heroik melawan Belanda.

Terdapat dua versi terkait asal usul Margonda. Pertama menyebutkan dia lahir di Bogor dengan nama Margana. Namun, ada pula yang menyebut dia lahir di Cihami, Jawa Barat.

Margana gugur di Kalibata yang saat itu masih berada di bawah pemerintahan Depok. Margonda sempat menikah dengan perempuan bernama Maemunah. Dari pernikahan ini Margonda memiliki seoraang anak bernama Jopiantini.