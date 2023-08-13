Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Letjen TNI Bambang Suswantono, Mantan Danpaspampres yang Kini Jadi Irjen Kementerian ESDM

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |18:12 WIB
Profil Letjen TNI Bambang Suswantono, Mantan Danpaspampres yang Kini Jadi Irjen Kementerian ESDM
A
A
A

JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono punya karir cemerlang di TNI AL sebelum akhirnya pensiun, salah satunya ialah komandan Paspampres.

Dikutip dari Data Litbang MNC Portal, dia diketahui lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 25 Juli 1965. Melihat dari latar pendidikannya, Bambang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXII/tahun 1987. Selain itu, dia juga memiliki gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Magister Terapan (Han).

Karier cemerlang Bambang Suswantono dimulai ketika ia ditunjuk sebagai Danbrigif 3/Marinir (2011-2013). Satu tahun berselang, ia pun ditunjuk untuk mengisi jabatan Dankorsis Seskoal.

Melihat kinerjanya yang apik, ia pun dipindahtugaskan menjadi Sahli Pangkoarmabar. Namun pada awal tahun 2014, Bambang kemudian dialihtugaskan untuk menjadi Danmen AAL.

Baru berjalan beberapa bulan, Bambang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menjadi Wadanpaspamres. Jabatan diembannya dalam waktu yang cukup lama, mulai dari tahun 2014 hingga 2016.

Karena mempunyai pengalaman menjadi Wadanpaspamres, ia pun terpilih menjadi Danpaspamres untuk periode 2016-2017. Tetapi jabatan penting tersebut harus ditinggalkannya lantaran ia dimutasi menjadi Dankormar hingga tahun 2018.

Halaman:
1 2
      
