INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Santri dan Alumni Ponpes Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |19:30 WIB
Santri dan Alumni Ponpes Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo
Santri dan alumni Ponpes deklarasi dukung Ganjar Pranowo. (MPI/Felldy)
JAKARTA - Segenap santri dan alumni mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Kelompok relawan ini mengatasnamakan Santri mendukung (Sarung) Ganjar Pranowo.

"Deklarasi Sarung Ganjar pada sore hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita (memperjuangkan Ganjar menjadi Presiden)," kata Ketua Pembina Sarung Ganjar, M Romahurmuzy di rumah aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).

Pria yang akrab disapa Rommy ini menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang membuat santri dan alumni pesantren mendukung Ganjar. Pertama, Ganjar merupakan sosok yang berintegritas.

Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya rekam jejak tercela.

"Ini penting untuk memastikan agar yang bersangkutan ketika duduk, tidak dibayangi oleh beban-beban masa lalu," ujarnya.

Selain itu, Sarung Ganjar melihat, Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni. Hal ini dilihat bagaimana Ganjar pernah duduk di legislatif maupun eksekutif.

"Kita tidak mau Bangsa ini dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki pengalaman," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, menurut Rommy, kepemimpinan Ganjar juga dilihat sukses dari ruang lingkup terkecilnya, yakni keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga, Ganjar dianggap mampu membawa bahtera rumah tangganya menjadi keluarga yang Sakinah.

"Kalau dia bisa membina keluarga, insya Allah dia bisa membina Bangsa Indonesia," katanya.

Sebagai Dewan Pembina, dia meminta pengurus Nasional Sarung Ganjar untuk membentuk cabang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pembentukan relawan di sejumlah wilayah, akan semakin cepat menyosialisasikan Ganjar ke pelosok negeri.

