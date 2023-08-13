Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi ke Kediaman Sinta Nuriyah, Ganjar Dijamu Ayam Goreng

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:27 WIB
Silaturahmi ke Kediaman Sinta Nuriyah, Ganjar Dijamu Ayam Goreng
Ganjar Pranowo silaturahmi ke kediaman Sinta Nuriyah. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo silaturahmi ke kediaman Sinta Nuriyah Wahid di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023) malam.

Dalam kunjungannya itu, tampak Ganjar yang juga bacapres Perindo mengenakan batik lengan panjang dan peci.

Mereka juga sempat menikmati hidangan makan malam bersama sambil berbincang akrab di ruang tamu kediaman Sinta Nuriyah.

Ganjar tampak sangat menikmati sajian menu ditemani Yenny Wahid yang tampil kasual dengan jaket putih serta busana pink.

Ganjar dijamu ayam goreng dan sayur kacang panjang. Ada pula telur asin, tempe goreng, lengkap dengan sambal goreng serta timun iris sebagai lalapan plus kerupuk.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
