Silaturahmi ke Kediaman Sinta Nuriyah, Ganjar Dijamu Ayam Goreng

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo silaturahmi ke kediaman Sinta Nuriyah Wahid di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023) malam.

Dalam kunjungannya itu, tampak Ganjar yang juga bacapres Perindo mengenakan batik lengan panjang dan peci.

Mereka juga sempat menikmati hidangan makan malam bersama sambil berbincang akrab di ruang tamu kediaman Sinta Nuriyah.

Ganjar tampak sangat menikmati sajian menu ditemani Yenny Wahid yang tampil kasual dengan jaket putih serta busana pink.

Ganjar dijamu ayam goreng dan sayur kacang panjang. Ada pula telur asin, tempe goreng, lengkap dengan sambal goreng serta timun iris sebagai lalapan plus kerupuk.