Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra Berkoalisi, Begini Reaksi Sandiaga Uno

Dion Umbu Ana Lodu , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:41 WIB
Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra Berkoalisi, Begini Reaksi Sandiaga Uno
Sandiaga Uno. (iNews)
A
A
A

SUMBA BARAT – Partai Golkar, PAN, PKB, dan Gerinda resmi berkoalisi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). Sebagai salah satu Cawapres potensial dan juga kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno turut berkomentar.

“Saya belum membaca berita, tapi kalau itu yang disepakati saya mengucapkan selamat,” kata Sandiaga saat kunjungan kerja ke lokasi wisata Kampung Adat Prai Ijing, Desa Tebara, Kabupaten Sumba Barat, NTT, Minggu (13/8/2023) siang tadi.

“Memang sekarang tinggal 2 bulan lagi menuju pendaftaran dan memang sudah saatnya bisa berkonsolisasi. Dan saya tentunya akan berkonsolidasi dengan pimpinan partai yang berwarna hijau dan merah karena waktunya sangat sempit,” ucap Sandiaga sembari memegang kain tenun khas Sumba Barat yang memadukan warna merah dan hijau dan dikenakan olehnya saat itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement