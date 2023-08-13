Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra Berkoalisi, Begini Reaksi Sandiaga Uno

SUMBA BARAT – Partai Golkar, PAN, PKB, dan Gerinda resmi berkoalisi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). Sebagai salah satu Cawapres potensial dan juga kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno turut berkomentar.

“Saya belum membaca berita, tapi kalau itu yang disepakati saya mengucapkan selamat,” kata Sandiaga saat kunjungan kerja ke lokasi wisata Kampung Adat Prai Ijing, Desa Tebara, Kabupaten Sumba Barat, NTT, Minggu (13/8/2023) siang tadi.

“Memang sekarang tinggal 2 bulan lagi menuju pendaftaran dan memang sudah saatnya bisa berkonsolisasi. Dan saya tentunya akan berkonsolidasi dengan pimpinan partai yang berwarna hijau dan merah karena waktunya sangat sempit,” ucap Sandiaga sembari memegang kain tenun khas Sumba Barat yang memadukan warna merah dan hijau dan dikenakan olehnya saat itu.