HOME NEWS NASIONAL

Momen Ganjar Pakai Baju Jokowi saat Komentari Merapatnya Golkar-PAN ke Prabowo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:54 WIB
Momen Ganjar Pakai Baju Jokowi saat Komentari Merapatnya Golkar-PAN ke Prabowo
Ganjar Pranowo pakai kaus bergambar Jokowi. (Ist)
SEMARANG – Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo memakai baju bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat merespons merapatnya Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan foto dan video yang beredar, Ganjar memberikan keterangan tersebut mengenakan sebuah kaus hitam lengan pendek. Di kaus itu terdapat gambar Jokowi.

Gambar Jokowi di kaus tersebut memakai busana kemeja putih panjang dengan tangan kiri menggulung lengan baju di tangan kanan. Sementara celananya berwarna hitam panjang.

Jokowi digambarkan sedang disorot cahaya dan bayangannya tampak di kaus itu. Tak ketinggalan ornamen bendera merah putih lengkap dengan keterangan judul ‘Kisah Blusukan Jokowi’ juga terpampang jelas.

Dalam keterangannya, Ganjar mengucapkan selamat kepada kedua partai yang sudah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Menurut Ganjar, dukungan tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi.

“Dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja dan saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau juga sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana,” kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Minggu (13/8/2023).

Namun, Ganjar teringat dengan kondisi koalisi pada Pilpres 2014. Saat itu Koalisi Merah Putih milik Prabowo-Hatta Radjasa juga didukung Partai Golkar dan PAN, bersama Gerindra, PKS, PPP, serta PBB.

