HOME NEWS NASIONAL

Ketika Ganjar Ikut Rayakan Ulang Tahun Cucu Gus Dur

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:03 WIB
Ketika Ganjar Ikut Rayakan Ulang Tahun Cucu Gus Dur
Ganjar Pranowo ikut rayakan ultah anak Yenny Wahid yang juga cucu Gus Dur. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ada momen menarik saat bakal calon presiden (bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman istri almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023) malam.

Ganjar turut serta merayakan ulang tahun anak Yenny Wahid yang juga cucu Gus Dur, Aurora Maica Madura. Hadir pula anak Yenny Wahid lainnya, Alessandria Amyra Noya dan Raisa Isabella Hasna yang turut merayakan.

Tiga putri Yenny Wahid ikut berkumpul untuk meniup lilin di atas kue ulang tahun yang sudah disediakan di atas meja. Ganjar pun larut dalam kebahagiaan itu.

“Panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga,” nyanyi mereka.

Halaman:
1 2
      
