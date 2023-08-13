Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi ke Kediaman Sinta Nuriyah, Ganjar: Nuansanya Istimewa

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:11 WIB
Silaturahmi ke Kediaman Sinta Nuriyah, Ganjar: Nuansanya Istimewa
Ganjar Pranowo silaturahmi ke kediaman Sinta Nuriyah. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengungkap tujuannya silaturahmi ke kediaman istri almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023) malam.

Ganjar mengaku kegiatan ini merupakan silaturahmi biasa. Terlebih, ia sudah beberapa kali diundang menghadiri acara haul Gus Dur, dirinya berhalangan hadir.

Dia mengaku memiliki kesan tersendiri setiap datang ke rumah Gus Dur.

"Tiap kali datang ke sini nuasananya istimewa," kata Ganjar usai menyantap hidangan makan malam yang sudah disediakan Sinta Nuriyah dan keluarga.

Keistimewaan itu, kata dia, terlihat bagaimana semua golongan yang ada di Indonesia bisa bersilaturahmi ke kediaman Gus Dur. Karena itu, Gubernur Jawa Tengah tersebut mengaku sudah menjadwalkan kunjungan ini sudah lama.

"(Apalagi) Bu Sinta kalau pas keliling Indonesia apalagi Jateng mesti saya dikabari," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
