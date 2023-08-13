Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid Siap Dampingi Ganjar Pranowo Berkeliling di Jawa Timur

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:37 WIB
Yenny Wahid Siap Dampingi Ganjar Pranowo Berkeliling di Jawa Timur
Yenny Wahid siap dampingi Ganjar di Jawa Timur/Foto: MPI
JAKARTA - Puteri kedua Presiden keempat RI, Abdurachman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid mengaku siap untuk mendampingi Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo ketika berkeliling di Jawa Timur. Hal ini disampaikan Yenny saat menerima silaturahmi Ganjar dengan ibunya, Sinta Nuriyah malam ini, Minggu (13/8/2023).

Awalnya, Yenny menyampaikan kepada Ganjar jika memiliki rencana ke makam Gus Dur, dirinya siap mendampingi Ganjar. Dalam kesempatan itu, Ganjar berkelakar jika selama ini dirinya ke makam Gus Dur tak pernah ada yang mendampingi.

"Dulu saya ke sana enggak didampingi soalnya. Besok sana lagi lah. Tunggu pensiun dulu, kalau kemarin kan saya belum pensiun. Nanti setelah pensiun tak ajak Mbak Yenny," kata Ganjar menjawab pernyataan Yenny.

Menyanggupi ajakan Ganjar, Yenny bahkan mengaku siap mendampingi Ganjar dalam setiap kegiatannya di Jawa Timur.

"Nanti jalan-jalan di Jawa Timur saya temenin ya," ujar Yenny membalas.

