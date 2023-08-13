Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Khusus Sinta Nuriyah ke Ganjar: Perbanyak Tirakat dan Mohon Petunjuk Allah

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:44 WIB
Pesan Khusus Sinta Nuriyah ke Ganjar: Perbanyak Tirakat dan Mohon Petunjuk Allah
Sinta Nuriyah sampaikan pesan khusus ke Ganjar/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Istri Presiden keempat, Abdurachman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah memberikan pesan khusus kepada bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Pesan itu disampaikan dalam kunjungan Ganjar ke kediamannya di Ciganjur, Minggu (13/8/2023) malam ini.

Awalnya, Sinta berkelar agar Ganjar jangan memperbanyak porsi makannya saja. Tapi ada hal lain yang harus selalu dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah itu.

 BACA JUGA:

"Banyak tirakatnya. Banyak memohon petunjuk Allah SWT," kata Sinta kepada Ganjar yang berada di sebelahnya.

Sinta juga berpesan, jika terpilih untuk memimpin Bangsa Indonesia agar selalu amanah dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang terpenting, selalu menjaga kepentingan rakyat.

 BACA JUGA:

"Selalu menjaga keadilan dan kemanusiaan. Karena itu yang diajarkan oleh Gus Dur. Jadi yang saya sampaikan apa yang dilakukan Gus Dur, itu saja," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement