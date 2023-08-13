Pesan Khusus Sinta Nuriyah ke Ganjar: Perbanyak Tirakat dan Mohon Petunjuk Allah

JAKARTA - Istri Presiden keempat, Abdurachman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah memberikan pesan khusus kepada bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Pesan itu disampaikan dalam kunjungan Ganjar ke kediamannya di Ciganjur, Minggu (13/8/2023) malam ini.

Awalnya, Sinta berkelar agar Ganjar jangan memperbanyak porsi makannya saja. Tapi ada hal lain yang harus selalu dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah itu.

"Banyak tirakatnya. Banyak memohon petunjuk Allah SWT," kata Sinta kepada Ganjar yang berada di sebelahnya.

Sinta juga berpesan, jika terpilih untuk memimpin Bangsa Indonesia agar selalu amanah dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang terpenting, selalu menjaga kepentingan rakyat.

"Selalu menjaga keadilan dan kemanusiaan. Karena itu yang diajarkan oleh Gus Dur. Jadi yang saya sampaikan apa yang dilakukan Gus Dur, itu saja," ujarnya.