HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 4,0 Guncang Trenggalek Jatim

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |23:01 WIB
Gempa Magnitudo 4,0 Guncang Trenggalek Jatim
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,0 dikabarkan terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), pada malam hari ini, Minggu (13/8/2023). Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 22.12 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa gempa tersebut berpusat di 109 kilometer Tenggara Kabupaten Trenggalek, Jatim. Sementara itu, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

 BACA JUGA:

"Gempa Mag:4.0, 13-Aug-2023 22:12:33WIB, Lok:9.07LS, 111.75BT (109 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.

Halaman:
1 2
      
