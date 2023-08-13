Gempa Magnitudo 4,0 Guncang Trenggalek Jatim

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,0 dikabarkan terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), pada malam hari ini, Minggu (13/8/2023). Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 22.12 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa gempa tersebut berpusat di 109 kilometer Tenggara Kabupaten Trenggalek, Jatim. Sementara itu, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Gempa Mag:4.0, 13-Aug-2023 22:12:33WIB, Lok:9.07LS, 111.75BT (109 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.