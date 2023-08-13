Ganjar Ingin Nyekar ke Makam Gus Dur di Jatim, Yenny Wahid Siap Mendampingi

JAKARTA - Putri Gus Dur, Yenny Wahid, menegaskan bahwa dirinya siap mendampingi Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo jika ingin berkeliling Jawa Timur, termasuk nyekar ke makam Gus Dur.

Ia mengatakan, akan dengan enang hati menemani Ganjar berkunjung ke sejumlah tempat di provinsi asal keluarganya itu. Hal itu disampaikan Yenny saat Ganjar sowan ke kediaman ibunya, Sinta Nuriyah di Ciganjur, Minggu (13/8/2023) malam.

BACA JUGA:

Pertemuan itu nampak akrab, penuh dengan canda tawa.

Saat awak media menanyakan terkait kedekatan Yenny dan Ganjar, putri sulung Gus Dur itu hanya tersenyum. Namun, ia memastikan siap mendampingi Ganjar untuk keliling Jawa Timur.

"Saya siap mendampingi Mas Ganjar. Kalau ke makam Gus Dur, nanti saya dampingi. Kalau Mas Ganjar jalan-jalan ke Jawa Timur, saya temeninlah Mas Ganjar," ucapnya.

BACA JUGA:

Yenny mengatakan bahwa Ganjar bukan orang lain. Hubungan antara Ganjar dengan keluarga Gus Dur sudah lama terjalin dengan baik.

"Udah lama Pak Ganjar sama bu Sinta berinteraksi. Berproses itu sudah lama. Pak Ganjar bukan pertama kali datang ke sini, sudah berkali-kali seperti saat Haul Gus Dur. Jadi ya sudah bolo dewe, sudah teman sendiri," jelasnya.

Ganjar sengaja sowan ke kediaman Sinta Nuriyah untuk bersilaturahmi. Menurutnya, sudah cukup lama ia tidak main ke rumah Gus Dur itu.

"Silaturahmi ke beliau. Saya selalu terkesan ketika bertemu beliau. Biasanya ketemu pas Haul Gus Dur. Setiap datang ke sini, pasti istimewa, karena yang hadir semua golongan," ucapnya.

Cukup lama Ganjar tidak sowan ke Sinta Nuriyah. Baru malam ini, ia berkesempatan silaturahmi dan disambut dengan hangat.

"Tadi dapat suguhan selat Solo, bakso dan nasi kuning," jelasnya.