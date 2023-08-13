Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Bentuk Tim Patroli Kabel Utilitas Semrawut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |06:38 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), membentuk tim patroli kabel udara yang diberi nama 'Papiku' atau Patroli Peduli Kabel Utilitas.

Tim dibentuk berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat atas kesemrawutan kabel udara dan hasil pengawasan di lapangan Bidang Bina Konstruksi DPUPR Kota Depok.

"Tim ini dibentuk berdasarkan hasil pengawasan di lapangan serta adanya laporan warga terkait kesemrawutan kabel udara di Depok. Saat ini kami sedang gencar melakukan penertiban, utamanya terhadap jaringan yang tidak di maintenance dengan baik oleh pengelola," kata Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR Kota Depok, Denny Setiawan dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/8/2023).

Denny menambahkan, ke depan pihaknya akan menjadikan patroli ini sebagai agenda rutin dalam menertibkan dan merapikan kembali tata kelola pemasangan dan penempatan jaringan utilitas kabel udara serta utilitas jaringan bawah tanah, di seluruh wilayah Kota Depok.

