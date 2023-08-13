Tim Patroli Tertibkan Kabel Semrawut di Jalan Kartini Pancoran Mas

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Tim Patroli Peduli Kabel Utilitas (Papiku) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berkolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) memutus atau menertibkan kabel udara semrawut di Jalan Kartini, Pancoran Mas, Depok.

Penertiban kabel semrawut tersebut merupakan program lanjutan, setelah dilakukan juga penataan kabel pada 8 Agustus 2023.

"Perapihan kabel dilakukan sepanjang 2.600 meter atau 2,6 kilometer (km). Dengan rute Jalan Kartini sampai u turn Grand Depok City (GDC), lalu kembali lagi sampai Kantor Kecamatan Panmas," kata Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR Kota Depok, Denny Setiawan dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/8/2023).

Denny menjelaskan tim patroli DPUPR tidak segan untuk melakukan pemutusan kabel udara yang menjuntai atau dibiarkan tanpa adanya perawatan. Sebelum melakukan pemutusan kabel, tim patroli akan melakukan koordinasi dengan pemilik atau operator kabel.

"Jika tidak ada respons atau tindak lanjut dari operator kabel, maka kami putus. Artinya operator tidak kooperatif, kami menertibkan kabel yang menjuntai. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.