Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Patroli Tertibkan Kabel Semrawut di Jalan Kartini Pancoran Mas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:34 WIB
Tim Patroli Tertibkan Kabel Semrawut di Jalan Kartini Pancoran Mas
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Tim Patroli Peduli Kabel Utilitas (Papiku) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berkolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) memutus atau menertibkan kabel udara semrawut di Jalan Kartini, Pancoran Mas, Depok.

Penertiban kabel semrawut tersebut merupakan program lanjutan, setelah dilakukan juga penataan kabel pada 8 Agustus 2023.

"Perapihan kabel dilakukan sepanjang 2.600 meter atau 2,6 kilometer (km). Dengan rute Jalan Kartini sampai u turn Grand Depok City (GDC), lalu kembali lagi sampai Kantor Kecamatan Panmas," kata Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR Kota Depok, Denny Setiawan dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/8/2023).

Denny menjelaskan tim patroli DPUPR tidak segan untuk melakukan pemutusan kabel udara yang menjuntai atau dibiarkan tanpa adanya perawatan. Sebelum melakukan pemutusan kabel, tim patroli akan melakukan koordinasi dengan pemilik atau operator kabel.

"Jika tidak ada respons atau tindak lanjut dari operator kabel, maka kami putus. Artinya operator tidak kooperatif, kami menertibkan kabel yang menjuntai. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/337/2937422/korban-terjerat-kabel-fiber-optik-sultan-rifat-dipulangkan-begini-kondisinya-Un2qKNhtgh.jpg
Korban Terjerat Kabel Fiber Optik Sultan Rifat Dipulangkan, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/338/2899303/petugas-tata-kabel-udara-yang-semrawut-dan-menjuntai-di-kuningan-svBNBaVxeE.jpg
Petugas Tata Kabel Udara yang Semrawut dan Menjuntai di Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/338/2897823/antisipasi-kecelakaan-kabel-semrawut-di-tebet-dirapikan-PhdOJpVyf5.jpg
Antisipasi Kecelakaan, Kabel Semrawut di Tebet Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/338/2892544/kabel-semrawut-di-veteran-jaksel-dipotong-petugas-q9Pzj2TEAW.jpg
Kabel Semrawut di Veteran Jaksel Dipotong Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/338/2881726/kabel-semrawut-kembali-telan-korban-ayah-dan-anak-di-joglo-terluka-gI6996HeJq.jpeg
Kabel Semrawut Kembali Telan Korban, Ayah dan Anak di Joglo Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/338/2870432/ayah-sultan-jalani-pemeriksaan-kasus-kabel-fiber-optik-bawa-sejumlah-dokumen-IZ7R085gAX.jpg
Ayah Sultan Jalani Pemeriksaan Kasus Kabel Fiber Optik, Bawa Sejumlah Dokumen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement