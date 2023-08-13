Tawuran Kembali Pecah di Senen, 2 Warga Kebon Sirih Diamankan Polisi

JAKARTA - Tawuran warga kembali pecah di Jalan Kramat 4, Senen, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 12 Agustus 2023 petang. Tawuran antar warga tersebut, sebelumnya pernah terjadi beberapa waktu lalu.

Kapolsek Senen, Kompol David Purba mengatakan, pihaknya telah mengamankan dua warga Kebon Sirih. Keduanya, dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Sementara ini ada dua yang diamankan, keduanya warga Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat," ujar Purba kepada wartawan, dikutip Minggu (13/8/2023).

Purba menambahkan, keduanya dibawa ke Polres guna dimintai keterangan terkait tawuran warga Kalipasir Menteng, dan Kwitang, Kecamatan Senen. Terlebih, tawuran tersebut mencakup dua wilayah di Jakarta Pusat.

"Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Pusat karena lokasi tawuran berada di perbatasan dua wilayah," imbuhnya.

Di sisi lain, Camat Menteng, Suprayogi mengatakan bahwa ada dua warga Kalipasir yang turut dibawa pihak kepolisian. Keduanya dibawa untuk dimintai keterangan terkait tawuran antar warga Kalipasir dan Kwitang.