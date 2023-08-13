Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Launching Senam Bugar Jabar Juara Volume 2 di Kota Bogor : Saya Mau Pamit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |09:56 WIB
Ridwan Kamil Launching Senam Bugar Jabar Juara Volume 2 di Kota Bogor : Saya Mau Pamit
A
A
A

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka Launching Senam Bugar Jabar Juara Volume 2 di Lapangan Sempur, Kota Bogor. Kegiatan ini dipenuhi oleh emak-emak dari penjuru Bogor.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Senam Bugar Jabar Juara Volume 2 secara resmi saya buka," kata Ridwan Kamil, Minggu (13/8/2023).

Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil yang akrab disapa RK itu menyempatkan diri untuk berpamitan kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Bogor. Karena, tidak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Saya cuman mau pamit bapak ibu, tinggal 3 minggu lagi pak Gubernur akan mengakhiri jabatannya. Dulu Ridwan Kamil gubernur, jadi sekarang warga Jawa Barat saja kalau ketemu di jalan tetap disapa. Nanti di jalan kita selfie-selfie lagi," ungkapnya.

RK menambahkan, banyak yang dilakukan oleh Jawa Barat untuk Kota Bogor. Terutama dalam hal pembangunan seperti Alun-Alun, Masjid Agung hingga Jembatan Otista yang sedang dibangun.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemprov Jabar bogor Ridwan Kamil
