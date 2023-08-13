Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Pamit Sebagai Gubernur, Emak-Emak di Bogor Mengaku Sedih

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |10:31 WIB
Ridwan Kamil Pamit Sebagai Gubernur, Emak-Emak di Bogor Mengaku Sedih
Ridwan Kamil di Kota Bogor (Foto: MPI/Putra)
A
A
A

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diteriaki 'presiden' oleh emak-emak dalam acara Launching Senam Bugar Jabar Juara Volume 2 di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Minggu (13/8/2023).

Momen tersebut terjadi ketika Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan sambutannya di atas panggung. Bima ketika itu menyampaikan bahwa Ridwan Kamil tidak lama lagi akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Pak Gubenur ini Insya Allah akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur tanggal 5 September 2023. Setelah 5 tahun menjadi gubernur, sedih ga?," tanya Bima kepada emak-emak.

"Sedih," sahut emak-emak.

Halaman:
1 2
      
