INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buka Kirab Merah Putih di Kota Bogor, Ridwan Kamil : Rawat dan Pertahankan Sebaik-Baiknya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |12:08 WIB
Buka Kirab Merah Putih di Kota Bogor, Ridwan Kamil : Rawat dan Pertahankan Sebaik-Baiknya
Ridwan Kamil buka Kirab Merah Putih di Kota Bogor (Foto: Okezone/Putra)
A
A
A

BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka kirab bendera merah putih dalam Festival Merah Putih di Kota Bogor. Kirab ini sebagai pesan bentuk merawat dan mempertahakan merah putih dalam menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia.

"Kirab merah putih tradisi luar biasa dan saya apresiasi dari Kota Bogor. Kita memperjuangkan merah putih NKRI, tugas kita merawat, mempertahankan sebaik-baiknya," kata Ridwan Kamil di Balaikota Bogor, Minggu (13/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil sempat bercerita bahwa keluarga besarnya juga turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan RI.

"Kekek saya pembela NKRI merah putih sampai penjara Belanda sampai 2 kali. Saya kehilangan uwa saya bertempur melawan kolonial. Pak Gubenur warisannya adalah bela negara oleh karena itu saya sebagai gubernur sudah memaksimalkan selama 5 tahun menjaga Pancasila, menjaga NKRI," ungkapnya.

Di Jawa Barat sendiri, kata dia, merupakan provinsi pertama yang menerapkan kurikulum anti radikalisme dan anti terorisme di tingkat SMA. Hal itu untuk menegakkan merah putuh khususnya Jawa Barat.

"Provinsi pertama yang memiliki kurikulum di SMA anti radikalisme anti terorisme adalah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan Pancasila, UUD 1945, merah putih Indonesia Raya tetap tegak di bumi nusantara ini. Mari kita laksanakan dengan riang gembira, dengan semangat kebangsaan di dada kita," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
